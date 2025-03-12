Вторая неделя Великого поста: традиции и главные запреты

Великий пост – обязательная для всех верующих традиция, наступающая после масленицы и продолжающаяся вплоть до Пасхи. Его суть заключается не только в отказе от удовольствий и ограничениях в еде, но и в очищении души и подготовке к главному христианскому празднику. Великий пост в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, ровно 48 дней или 7 седмиц, каждая из которых имеет своё символическое значение. Начало Великого поста, его первая неделя, которую называют Торжеством православия, закончилась 9 марта, вторая седмица продлится до 16 марта.

Традиции второй недели Великого поста: чему она посвящена?

Великий пост 2025 посвящает свою вторую седмицу святителю Григорию Паламе, её так и называют: «Седмица святителя Григория Паламы». В субботу второй недели Великого поста поминаются все усопшие, совершается заупокойная служба. Считается, что во время второй седмицы легче почувствовать душевное умиротворение, которое является дорогой к осознанию своей роли в этом мире.

Что можно делать во вторую неделю Великого поста?

Во время второй седмицы верующим рекомендуется чаще оставаться наедине с самим собой, заниматься самопознанием и по-новому открывать собственную душу. Церковь советует чаще помещать храм, уделять время молитвам и заниматься добрыми делами. После строгой первой недели, вторая является более терпимой.

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Что нельзя делать во вторую неделю Великого поста?

Христианский подвиг святителя Григория Паламы, которому посвящена вторая седмица Великого поста, заключался в молчании – исихазме. Поэтому верующим нельзя даваться пустословию в период этой недели. Церковь рекомендует не впускать в свой дом гостей, проводить застолья, а также говорить брань и плохо думать о других людях.

Что можно и нельзя есть во вторую неделю Великого поста?

Во время второй недели также нужно исключить мясные, рыбные и молочные блюда. В понедельник, среду и пятницу нельзя включать в рацион ничего жареного, варёного и печёного – это дни сухоядения. Исключение можно сделать лишь для трёх видов чая: чёрного, зелёного и травяного. Вторник и четверг позволяет употреблять горячие блюда без масла, лишь в субботу и воскресенье разрешается внести в рацион небольшое его количество. Любители сладкого могут побаловать себя горьким шоколадом, мёдом и сухофруктами.

Во время второй недели Великого поста организм уже не испытывает того чувства голода, ведь он успел перестроиться во время прошлой. При этом само меню становится разнообразнее.