ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство частных домов с подрядчиком

С 14 апреля ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство индивидуальных домов с привлечением подрядной организации. Клиенты банка могут на льготных условиях приобрести земельный участок, возвести объект по собственному проекту в коттеджном поселке или на частной территории, а также купить дом по модели «домокомплект под ключ».

Льготный кредит на строительство индивидуального дома в ВТБ доступен в рамках трех программ — «Ипотека с господдержкой-2020», «семейная» и IT-ипотека. Ставка по первой программе составляет от 7,3%. По «семейной ипотеке» кредит выдается от 5,3%, IT-специалистам финансирование предоставляется от 4,7%. Минимальная ставка доступна при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов на сделке. Первый взнос должен составлять 15% от стоимости объекта, максимальный срок предоставления средств — 30 лет.

Суммы кредита соответствуют требованиям госпрограмм: по «Ипотеке с господдержкой-2020» и «семейной ипотеке» максимально можно занять 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 6 млн – в остальных регионах РФ. В рамках IT-ипотеки средства доступны в размере до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до 9 млн – в остальных населенных пунктах.

Для оформления кредита клиенту потребуется предоставить договор подряда с одобренной банком компанией, проект, а также отчет об оценке. Список возможных подрядчиков доступен на сайте ВТБ на странице каждой госпрограммы в разделе «Требования». Согласно условиям программы ВТБ, максимальный срок строительства может составлять два года (при покупке домокомплектов – 12 месяцев). Средства банк перечисляет единовременно или траншами по мере выполнения работ.

«Для ВТБ стратегически важно способствовать улучшению жилищных условий россиян. Мы постоянно совершенствуем ипотечные программы, позволяющие решить квартирный вопрос на максимально выгодных условиях. В последнее время россияне проявляют все больший интерес к частным домам. В то же время индивидуальное строительство занимает небольшую долю в общем объеме выдач ипотеки: с привлечением кредита строится только 1 из 10 домов, тогда как по квартирам это соотношение составляет 8/10. Рассчитываем, что запуск льготных условий станет импульсом для развития рынка и позволит клиентам быстрее переехать в комфортное жилье. По нашим прогнозам, до конца года нашей новой программой воспользуются около 5,5 тысяч заёмщиков, а общий объем выдач составит порядка 30 млрд рублей», — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Он добавил, что преимуществом программы ВТБ является отсутствие дополнительного обеспечения и поручительства, а также возможность оформить сделку и отчитываться об этапах строительства в электронном формате. Подать заявку на строительство дома с подрядчиком по льготной ставке клиенты могут привычным способом: на сайте, в мобильном приложении, контакт-центре или отделении банка, а также через партнеров ВТБ.

В декабре 2022 года ВТБ первым на рынке начал выдавать жилищные кредиты на покупку индивидуального жилого дома по договору участия в долевом строительстве. В рамках пилотного проекта банк кредитует покупку объектов у нескольких застройщиков в Подмосковье и Ульяновской области. Получить средства клиенты могут как на рыночных, так и льготных условиях. В текущем году банк расширит географию партнеров.