ВТБ в Рязанской области увеличил выдачу ипотеки в мае на четверть

По итогам мая заемщики в Рязанской области оформили в ВТБ жилищные кредиты на 111,8 млн рублей. Это на 25% превышает показатель апреля. Увеличение выдач произошло по стандартным программа ипотеки. По оценке экспертов ВТБ, после апрельского снижения спроса на жилищные займы в мае рынок начал стабилизироваться.

Наиболее существенный прирост продаж в мае наблюдался по собственным программам ипотеки. Выдача подобных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась более чем в 2 раза и составила 53,7 млн рублей.

По итогам пяти месяцев этого года в Рязанской области банк выдал ипотечных займов на 1,4 млрд рублей. Из них более половины – 792,3 млн рублей – пришлась на льготные программы, «семейную» ипотеку и «Господдержку-2020».