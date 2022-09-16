ВТБ в Рязанской области нарастил выдачу кредитов наличными на 14%

По итогам августа 2022 года клиенты ВТБ в Рязанской области оформили кредитов наличными на сумму 286,5 млн рублей. Это на 14% превышает показатель июля. Всего с января по август жители региона получили в ВТБ более 3,2 тысяч потребительских кредитов на 1,8 млрд рублей.

В последний месяц лета в целом по стране продажи кредитов наличными в ВТБ по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысяч кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до половины своей платежной нагрузки. За первый месяц ею воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали кредиты на 6,8 млрд рублей.