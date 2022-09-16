Воскресенье, 18 сентября, 2022
Татьяна Проводина

ВТБ в Рязанской области нарастил выдачу кредитов наличными на 14%

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Изображение от fanjianhua на Freepik

По итогам августа 2022 года клиенты ВТБ в Рязанской области оформили кредитов наличными на сумму 286,5 млн рублей. Это на 14% превышает показатель июля. Всего с января по август жители региона получили в ВТБ более 3,2 тысяч потребительских кредитов на 1,8 млрд рублей.

В последний месяц лета в целом по стране продажи кредитов наличными в ВТБ по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысяч кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до половины своей платежной нагрузки. За первый месяц ею воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали кредиты на 6,8 млрд рублей.

«Спрос на потребительское кредитование в регионе растет благодаря снижению ставок по банковским продуктам, отложенному спросу и перезапуску программы рефинансирования, которая позволяет людям снизить свою финансовую нагрузку. За два последних месяца лета мы выдали жителям Рязани и области кредитов наличными больше, чем за второй квартал совокупно», – отметила Лариса Прокопова, управляющий банка ВТБ (ПАО) в Рязанской области.

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