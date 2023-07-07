Пятница, 7 июля, 2023
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ВТБ: в первом полугодии объем выдач льготной ипотеки вырос более чем на 10%

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Изображение от wirestock на Freepik

ВТБ по итогам  января-июня 2023 года оформил более 46,7 тысячи жилищных кредитов с господдержкой. Общий объем сделок составил около 275 млрд рублей, что на 13% превысило показатель за первое полугодие прошлого года и более чем в 1,6 раза – 2021 года. Сейчас на льготных условиях ВТБ проводит примерно каждую вторую ипотечную сделку.

Льготная ипотека по-прежнему пользуется популярностью у клиентов, приобретающих недвижимость на первичном рынке. В отличие от прошлого года, сегодня у заемщиков наиболее востребована «семейная ипотека», которую с января распространили на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. По этой программе в январе-июне ВТБ проводил каждую вторую  сделку с господдержкой.

Всего «семейной ипотекой» в банке за первые шесть месяцев года воспользовались около 24,5 тыс. клиентов, получив на покупку недвижимости более 143 млрд рублей. На втором месте по популярности – «Ипотека с господдержкой-2020». Средства в рамках этой программы получили в ВТБ 19,8 тысячи заемщиков, а общий объем сделок превысил 112,5 млрд рублей.

«Льготная потека по-прежнему выступает основным фактором развития рынка новостроек и главным инструментом поддержки клиентов,  приобретающих первичную недвижимость. При этом в первом полугодии мы увидели перераспределение спроса заемщиков на «семейную программу» с «льготной ипотеки для всех», ранее выступавшей драйвером выдач кредитов с господдержкой. Основная причина – модернизация программы в начале года: теперь получить средства по льготной ставке могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. ВТБ последовательно выступает за точечную поддержку населения, банк в том числе предлагал расширить «семейную ипотеку».  Сегодня мы видим позитивные результаты от «смягчения»  условий программы», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента партнерских продаж ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что несмотря на сезон отпусков, в настоящее время на российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности В июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. В результате выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает результат января-июня рекордного по спросу 2021 года. Общий объем продаж в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи ипотеки в России.

«Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, сейчас выступают широкий выбор объектов недвижимости, увеличение спроса на вторичную недвижимость и индивидуальное жилищное строительство, а также снижение цен на первичном рынке», – добавил Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотеки. По итогам шести месяцев 2023 года жилищные кредиты в банке оформили более 110 тысяч клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил свыше 550 млрд рублей,  на 28% превысив результат за январь-июнь 2022 года. 

В ВТБ действуют кредитные программы как на покупку квартир, апартаментов, так и таунхаусов и домов.  Оформить ипотеку в рамках собственных программ банка клиенты могут от 10,7% годовых. По «Льготной ипотеке для всех»  («Ипотека с господдержкой-2020») можно получить под 7,5%. Кредит в рамках «семейной программы» банк предлагает от 5,5% (в ДФО — от 4,5%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,5%, Дальневосточная – от 1,5%. Получить средства в ВТБ можно на срок до 30 лет. Подать заявку на ипотеку можно на сайте и в мобильном приложении банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

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