ВТБ в Ивановской области запускает новую модель работы с массовой розницей

18 июля ВТБ в Ивановской области представил измененную модель работы с массовым сегментом.

Банк адаптирует свои продукты для клиентов с уровнем дохода до 75 тысяч рублей. Ивановская область станет первым регионом с особыми условиями обслуживания и кешбэком до 20% за все покупки по кредитным картам, а также открытием 2 офисов мини-формата в Иваново и Фурманове. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Новая модель обслуживания, представленная в Ивановской области, станет первым этапом в реализации стратегии усиления позиций ВТБ в массовом розничном сегменте. Полномасштабный комплекс мероприятий банк планирует провести в 2024 году. Особое внимание будет уделено росту рыночной доли в массовом сегменте в городах и населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек.

Продуктом-драйвером для Ивановской области станут кредитные карты. С начала года объем их портфеля уже вырос на 9%, и до конца года спрос населения на них продолжит расти. Уже сегодня около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день. В Ивановской области ВТБ также фиксирует рост активности держателей кредитных карт. С начала года жители региона оформили в банке более 3,5 тысяч кредитных карт, что почти вдвое превышает результаты первого полугодия 2022 г.

ВТБ развивает свой бизнес в Ивановской области более 16 лет и обслуживает уже 68 тысяч розничных клиентов, и наша база постоянно увеличивается. Мы считаем, что область обладает высоким потенциалом для развития как кредитных, так и депозитных продуктов. Результаты нашего розничного бизнеса подтверждают это: мы видим активный спрос клиентов на продукты и предложения банка. В этом году мы приняли решение сфокусироваться на обслуживании именно массового сегмента, для чего уже запустили ряд новых продуктов – рассрочки по картам, кредиты на малые суммы и до зарплаты. Запуск специальных условий обслуживания сделает получение финансовых услуг более выгодным и удобным для населения Иваново и других городов области, − отметил Анатолий Печатников.

Для жителей Ивановской области ВТБ создает особые условия по обслуживанию в рамках кредитных карт. Льготный период по «Карте возможностей» ВТБ увеличен со 110 до 200 дней на все покупки, снятие наличных и переводы. В первый месяц владельцы карты смогут без комиссии снимать и переводить с нее до 100 тысяч рублей. За любые покупки банк начислит увеличенный до 20% кешбэк. Воспользоваться условиями могут все клиенты, оформляющие новую «Карту возможностей».

ВТБ также предлагает жителям Ивановской области дополнительный повышенный до 10% кешбэк при регулярных поступлениях зарплаты, пенсии, детских пособий и переводов с карт других банков на счет банка. Сумма вознаграждения начисляется клиенту единоразово на четвертый месяц поступления денег при условии непрерывных зачислений на протяжении трех предыдущих месяцев. Объем выплаты рассчитывается по среднему значению поступлений, не превышая 4 тыс. рублей.

Кроме того, в регионе ВТБ планирует повысить доступность банковских продуктов и сервисов за счет расширения филиальной сети. Новый мини-формат будет включать в себя 2 рабочих места, «безбарьерное» обслуживание клиентов, мебель повышенной комфортности и банкоматную зону.