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Четверг, 30 июня, 2022

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

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Татьяна Проводина

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

Клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные ипотечные кредиты после снижения ставки по госпрограмме. Среднедневное количество заявок по ним достигает уже 1,2 тысяч, что на 70% превышает результат предыдущей недели. Одновременно оживился и сегмент вторичного рынка, доля которого в общем объеме продаж возвращается к уровню начала года.

«Стабилизация экономической ситуации и решение правительства пересмотреть условия льготной ипотеки позволили вернуть ставку по госпрограмме на уровень начала года. Это сразу же сказалось на активности населения в сегменте первичной недвижимости. Несмотря на период летних отпусков, интерес к льготным ипотечным сделкам вырос почти вдвое. Часть клиентов переоформили ранее полученное одобрение банка по новым условиям, для других заемщиков это стало стимулом вернуться к отложенным из-за высоких ставок планам. Мы уверены, что эта тенденция в дальнейшем продолжится, затронув весь сегмент ипотеки», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что увеличение клиентской активности отмечается и в рамках стандартных программ банка. После снижения ставок по ним с 16 июня количество заявок увеличилось на 15% и превысило 2 тысячи в день.

«Соотношение между льготной ипотекой и нашими собственными программами вернулось к привычным значениям. Если в апреле в субъектах РФ на рынке вторичной недвижимости совершалось не более 33% сделок, то в июне этот показатель достиг почти 70%, что соответствует уровню начала года. За время действия высоких ставок у клиентов сформировался отложенный спрос на готовое жилье, который будет реализован в ближайшее время. В Москве и Санкт-Петербурге выдачи концентрируются преимущественно на первичном рынке, доля сделок на котором традиционно выше, сейчас это более 70%», — отметил Евгений Дячкин.

ВТБ улучшал условия по своим ипотечным программам 16 июня.

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