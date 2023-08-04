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ВТБ снижает ставку по ипотеке с крупными суммами

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С 7 августа ВТБ снизит ипотечную ставку для заёмщиков, оформляющих на покупку недвижимости кредит суммой выше 10 млн рублей.

Дисконт к ставке 0,2 п.п. распространяется на готовое жилье и новостройки и может быть суммирован с другими скидками банка. Таким образом, максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ может достигать 0,6 п.п.

«Повышение ключевой ставки регулятором повлекло за собой рост ипотечных ставок на рынке. Чтобы не ограничивать возможность клиентов взять ипотеку и снизить долговую нагрузку по кредитам на крупные суммы, мы разработали дополнительные инструменты по оптимизации затрат заемщиков. ВТБ готов уменьшить долговую нагрузку клиентов и снизить размер ставки по кредиту на 0,6 п.п. Предложение направлено на заемщиков, готовых стать зарплатными клиентами банка и оформить кредит суммой выше 25 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 10 млн рублей в других регионах России. С учетом дополнительного дисконта итоговая ставка по ипотеке для наших клиентов будет одной из наиболее доступных на рынке», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Скидку на квартиры с высоким чеком в 0,2 п.п. в ВТБ можно суммировать с одним из других дисконтов, доступных для клиентов банка. Скидку в 0,3 п.п. заемщик получит при оформлении ипотеки онлайн или использовании сервисов безопасных расчетов или электронной регистрации на сделки. Для клиентов, пожелавших перевести зарплату на карту банка, дисконт будет выше – 0,4 п.п.

Помимо улучшения условий по базовым программам, ранее ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой: льготная ипотека для всех – от 7,3%, семейная ипотека – от 4,3%, IT-ипотека – от 4%. Программы со специальными условиями можно оформить до 15 сентября 2023 года. До 31 августа базовые ипотечные программы ВТБ доступны со сниженным первоначальным взносом – от 10% для покупки как квартир, так и домов.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотеки. По итогам 7 месяцев 2023 года банк оформил 135 тысяч жилищных кредитов на 675 млрд рублей, что на треть выше результата за январь-июль 2022 года. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

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