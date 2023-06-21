Среда, 21 июня, 2023
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ВТБ перезапустил определитель номера на всех клиентов

Татьяна Проводина
Изображение от creativeart на Freepik

Клиенты ВТБ теперь могут подключить бесплатный определитель номера на своем смартфоне при использовании ВТБ Онлайн в браузере. Определитель номера подскажет во время входящего вызова, если звонит мошенник или если звонок не несет угрозы и может быть полезен. Сервис уже доступен для 12,9 млн пользователей ВТБ Онлайн со смартфонами на iOS и Android.

Чтобы подключить бесплатный сервис, нужно войти в ВТБ Онлайн через браузер и в настройках профиля перейти в раздел «Безопасность», затем открыть «Определитель номера» и сканировать QR-код, а при входе через ВТБ Онлайн в браузере со смартфона — по кнопке «Подключить». Далее необходимо следовать простой инструкции. Во время входящего вызова с неизвестного номера определитель подскажет, является ли звонок нежелательным или может быть полезен — например, исходит от курьеров, поликлиник, госорганов. Сервис уже доступен на смартфонах iOS, а также Android в версиях 10 и выше.

«Масштабный перезапуск функционала определителя номера позволит подключить опцию всем нашим клиентам также бесплатно. По данным ВТБ, ежемесячно пользователи получают в среднем около полумиллиона звонков от мошенников, а в пиковые периоды – до 1 млн. Разговор по телефону не является безопасным и абсолютно прозрачным. Мы никогда не знаем в момент звонка, кто его совершает, и рискуем быть втянутыми в неприятные разговоры. Определитель номера помогает эту проблему решить: в прошлом году сервис установили почти 2 млн раз через приложение ВТБ Онлайн на Android. Также важно, что на некоторых устройствах обновленный сервис может определять звонки через мессенджеры», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Начиная с 19 июня определитель номера в ВТБ Онлайн перезапущен и требует переподключения. Сделать это также можно в настройках профиля в разделе «Безопасность». Сервис позволяет узнать, кому принадлежит номер телефона при входящем вызове, но при этом стоит быть всё равно бдительными. Мошенники также часто используют подмену номера, что позволяет использовать чужие номера.

Определитель номера появился в приложении ВТБ Онлайн на Android в марте 2022 года. ВТБ также адаптировал данную опцию для людей с ограничениями здоровья. Банк рекомендует соблюдать простые правила цифровой и финансовой безопасности: не доверять неизвестным, даже если они представляются сотрудниками банков или органов власти в телефонной беседе. Точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях ВТБ можно узнать по номеру 1000, на сайте банка или обратившись в отделение.

Для защиты от мошеннических действий ВТБ бесплатно подключает страховку всем, кто получает пенсию на карту ВТБ, а также для родителей, которые впервые зачисляют на карту «Мир» банка детские социальные выплаты. Полис поможет сохранить до 100 тыс. рублей на счетах и картах клиента на случай кражи средств через поддельные сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк, выманивания персональных данных или хищения денег другими способами.

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