Четверг, 3 августа, 2023
На главнуюНовости мира

ВТБ обнуляет комиссию для бизнеса за выплаты самозанятым

7info 2

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в сервисе «Расчеты с самозанятыми» могут совершать переводы на счета самозанятых-исполнителей в ВТБ без комиссии. Ранее она составляла 2,5% от суммы перевода.

С начала года количество пользователей сервиса «Расчеты с самозанятыми» увеличилось в два раза, а число платежей, отправленных с его помощью – в пять раз. По данным ВТБ, наиболее активно самозанятых привлекают строительные компании – в этой сфере работает каждый четвертый клиент сервиса. На втором месте – предприятия торговли, на которых приходится 20% пользователей.

Изменения затронули и сам сервис – теперь в нем можно добавить данные нового исполнителя, выбрать или изменить счет для оплаты сразу при создании платежа, а также массово подписывать и удалять все платежные поручения одновременно. Все платежи исполнителям теперь отображаются в ленте операций на главной странице интернет-банка ВТБ Бизнес.

«Мы создаем максимально привлекательные условия для бизнеса, чтобы компаниям было комфортно и выгодно сотрудничать с самозанятыми, чьи счета ведутся банком. Благодаря отмене комиссии за оплату услуг самозанятых-исполнителей компании могут уменьшить свою финансовую нагрузку, а новые функции сервиса «Расчеты с самозанятыми» позволяют существенно упростить ведение дел», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

С помощью сервиса «Расчеты с самозанятыми» юридические лица могут совершать платежи в любые банки по номеру телефона. Система автоматически проверяет статус самозанятого, регистрирует его доход в ФНС и формирует чек для заказчика. При оплате услуг на счета самозанятых, зарегистрированных в других банках, комиссия в размере 2,5% сохраняется. Сервис доступен клиентам среднего и малого бизнеса в интернет-банке ВТБ Бизнес и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Трое подозреваемых в убийстве знакомого в Касимовском районе заключены под стражу

Три жителя Касимова, подозреваемые в убийстве знакомого, заключены под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Первый этап благоустройства Черезовских прудов в Рязани завершен на 80%

Первый этап благоустройства Черезовских прудов в Дашково-Песочне почти завершен.

Еще один фигурант дела о коррупции в рязанском минздраве обжалует свой арест

Предприниматель Артем Негов, задержанный по делу о коррупции в рязанском минздраве, обжалует свой арест.

В Милославском районе отремонтируют дорогу к музею П.П. Семенова-Тян-Шанского

В Рязанской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Милославском районе отремонтируют дорогу, ведущую к музею П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Прокуратура контролирует выяснение причин пожара на заводе в Воскресенске

Идет тушение пожара, его площадь составляет более 200 кв м.

На складе в Подмосковье произошёл крупный пожар

На опубликованном видео можно заметить большой столб белого дыма, поднимающийся в небо.

В Рязани планируют построить две поликлиники и инфекционный центр

В ближайшей перспективе — строительство новой поликлиники на 1200 мест в Дашково-Песочне.

Российский хоккеист умер в 17 лет от клещевого энцефалита

2 августа ушёл из жизни игрок молодёжного «Кузбасса» Евгений Хвалько, сообщила пресс-служба российской Федерации хоккея с мячом.

В Московской области продолжаются проверки мест проживания мигрантов

Сотрудники СК проверили мигрантов в Коломне и Солнечногорске.

В Касимове мужчина связал 83-летнюю пенсионерку и похитил миллион

Он ночью взломал окно, забрался в дом, связал пенсионерку, несколько раз ударил ее и нашел тайник с деньгами.

Сергей Миронов: «Охрану школ нужно поручить силам Росгвардии»

Профессиональная защита всех школ страны должна быть обеспечена силами вневедомственной охраны Росгвардии, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду»

Мэрия Касимова прокомментировала строительство в микрорайоне Сиверка

Сегодня представители администрации провели встречу с обеспокоенными жителями и собственниками компания ТД «Альянс»
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации