ВТБ: к 2024 году число клиентов «Семейного банка» превысит 500 тысяч человек

До конца 2024 года пользователями финансовых услуг «Семейного банка» ВТБ станут более 500 тысяч клиентов. В рамках проекта в ближайшие два года они оформят для своих близких более 370 тысяч дебетовых и более 120 тысяч кредитных карт. Об этом в преддверии ПМЭФ-2023 журналистам сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
С момента запуска «Семейного банка» ВТБ выпустил для клиентов порядка 45 тысяч дополнительных карт на имя их близких и свыше 70 тысяч детских карт. В перспективе для детей будет разработан отдельный набор финансовых сервисов. Уже сейчас родители могут в ВТБ Онлайн выпускать детские карты с возможностью их доставки курьерами, приобретать страхование для ребенка и получать различные социальные выплаты в несколько кликов. Жители отдельных городов могут оформить для детей карты, которые помимо основных банковских услуг включают возможность записи льготных проездных билетов на общественный транспорт.
«Семейный банк» ВТБ создан на базе карточных продуктов и объединяет повседневные финансовые сервисы для всей семьи. Сегодня клиенты могут заказать дополнительные дебетовые карты для своих близких, по которым они могут совершать регулярные платежи и переводы. В перспективе пользователям одной семьи будет доступен единый кредитный лимит для основных и дополнительных кредитных карт. Основной владелец сможет контролировать расходы и даты платежей по ней, а также погасить задолженность за всех родственников одним платежом.