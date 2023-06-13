ВТБ: к 2024 году число клиентов «Семейного банка» превысит 500 тысяч человек

До конца 2024 года пользователями финансовых услуг «Семейного банка» ВТБ станут более 500 тысяч клиентов. В рамках проекта в ближайшие два года они оформят для своих близких более 370 тысяч дебетовых и более 120 тысяч кредитных карт. Об этом в преддверии ПМЭФ-2023 журналистам сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Сегодня «Семейным банком» ВТБ преимущественно пользуются клиенты от 30 до 45 лет, поэтому мы хотим сосредоточится на основных потребностях этой категории – заботе о доме и близких, детях и родителях. ВТБ активно развивает направление социальной поддержки россиян, поэтому мы заинтересованы в расширении числа финансовых продуктов и услуг, направленных на формирование их семейного капитала. В рамках проекта мы планируем открыть ВТБ Онлайн для «доверенного круга» клиента, в том числе и детей, расширим возможности по платежам и переводам с карт третьих лиц, реализуем выпуск кредитной карты для близких, покупку страховки. В перспективе хотим оформлять клиентам совместные счета с семейной подпиской на услуги и объединенные накопительные счета для совместного формирования сбережений. Это позволит до конца 2024 года увеличить число пользователей «Семейного банка» до полумиллиона человек», — прокомментировал Анатолий Печатников.

С момента запуска «Семейного банка» ВТБ выпустил для клиентов порядка 45 тысяч дополнительных карт на имя их близких и свыше 70 тысяч детских карт. В перспективе для детей будет разработан отдельный набор финансовых сервисов. Уже сейчас родители могут в ВТБ Онлайн выпускать детские карты с возможностью их доставки курьерами, приобретать страхование для ребенка и получать различные социальные выплаты в несколько кликов. Жители отдельных городов могут оформить для детей карты, которые помимо основных банковских услуг включают возможность записи льготных проездных билетов на общественный транспорт.

«Семейный банк» ВТБ создан на базе карточных продуктов и объединяет повседневные финансовые сервисы для всей семьи. Сегодня клиенты могут заказать дополнительные дебетовые карты для своих близких, по которым они могут совершать регулярные платежи и переводы. В перспективе пользователям одной семьи будет доступен единый кредитный лимит для основных и дополнительных кредитных карт. Основной владелец сможет контролировать расходы и даты платежей по ней, а также погасить задолженность за всех родственников одним платежом.