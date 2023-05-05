ВТБ финансирует Русскую Аграрную Группу на 3 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию на 3,1 млрд рублей крупнейшему в Рязанской области свиноводческому комплексу ООО «Вёрдазернопродукт» (Русская Аграрная Группа). Финансирование предоставлено по программе льготного кредитования организаций АПК Минсельхоза. Срок кредитной линии – до 2035 года.

Кредитные средства направлены на строительство цеха по переработке мяса в Кораблинском районе Рязанской области. Производство будет оснащено современными автоматизированными решениями для мясоперерабатывающей промышленности. Цех заработает в 2024 году и будет производить 50 тонн мяса в смену.

«В нашем регионе сельское хозяйство − одна из ведущих отраслей экономики. К предприятиям АПК привлечено повышенное внимание, т.к. от них зависит решение задач по обеспечению продовольственной безопасности, импортозамещению, сохранению и развитию занятости населения. ВТБ активно поддерживает рязанских сельхозпроизводителей – кредиты предприятиям отрасли занимают около четверти объема кредитного портфеля банка в регионе», − отметила Лариса Прокопова, управляющий банка ВТБ в Рязанской области.

«Инвестпроект направлен на увеличение маржинальности группы компаний в направлении свиноводства. В дополнение к уже имеющимся племенной ферме, репродукторам, откормочникам и комбикормовому цеху мы запустим собственный современный цех по переработке мяса свинины и крупного рогатого скота. Это позволит нам производить конечный продукт и повысить рентабельность производства, а также создать 700 рабочих мест для жителей Рязанской области», − отметила Надежда Дудина, финансовый директор Русской Аграрной Группы.