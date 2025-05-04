Воскресенье, 4 мая, 2025
20 C
Рязань
Новости мира

ВСУ впервые вступили в бой со своими заградотрядами на Сумском направлении

powder

Бойцы 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ впервые вступили в бой с украинскими заградотрядами на Сумском направлении, пишет телеграм-канал «Северный ветер».

По его данным, противник не выдержал удары российской группировки «Север» и самовольно оставил позиции в лесах южнее Олешни. Однако бегство украинских военных попыталось пресечь командование при помощи заградительных отрядов.

«На направлении зафиксирован первый случай прямого боестолкновения между насильно мобилизованными ВСУшниками и «мотивационными» группами противника, — говорится в публикации.

Чем закончилось боестолкновение, не уточняется.

Реклама

Авторы поста добавили, что российские бойцы продолжают расширять полосу безопасности на украинской территории.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.