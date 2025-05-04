Бойцы 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ впервые вступили в бой с украинскими заградотрядами на Сумском направлении, пишет телеграм-канал «Северный ветер».

По его данным, противник не выдержал удары российской группировки «Север» и самовольно оставил позиции в лесах южнее Олешни. Однако бегство украинских военных попыталось пресечь командование при помощи заградительных отрядов.

«На направлении зафиксирован первый случай прямого боестолкновения между насильно мобилизованными ВСУшниками и «мотивационными» группами противника, — говорится в публикации.

Чем закончилось боестолкновение, не уточняется.

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Авторы поста добавили, что российские бойцы продолжают расширять полосу безопасности на украинской территории.