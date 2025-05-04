ВСУ впервые вступили в бой со своими заградотрядами на Сумском направлении

Бойцы 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ впервые вступили в бой с украинскими заградотрядами на Сумском направлении, пишет телеграм-канал «Северный ветер».
По его данным, противник не выдержал удары российской группировки «Север» и самовольно оставил позиции в лесах южнее Олешни. Однако бегство украинских военных попыталось пресечь командование при помощи заградительных отрядов.
Чем закончилось боестолкновение, не уточняется.
Авторы поста добавили, что российские бойцы продолжают расширять полосу безопасности на украинской территории.