Украинские операторы дронов уничтожают тела сослуживцев в Курской области, чтобы скрыть их судьбу, сообщил корреспондент РИА Новости.

Как рассказали российские десантники, для этого противник сбрасывает боеприпасы с БПЛА.

По данным агентства, в селах курского приграничья остаются сотни тел украинских военных.

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