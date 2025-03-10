ВСУ ударили HIMARS по рынку в Великих Копанях: погибли три человека

Три человека, включая 15-летнего подростка, погибли при ударе ВСУ по рынку в населённом пункте Великие Копани. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

— Били намеренно по мирным людям, по обычным жителям, — написал Сальдо в телеграм-канале.

По информации губернатора, также ранены 8 человек. Среди пострадавших — сотрудники скорой помощи. Медики приехали спасать раненых и сами попали под обстрел.

Повреждены здания, автомобили мирных жителей, уничтожена машина скорой помощи.

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Ночью 10 марта ВСУ атаковали дроном скорую помощь в Великой Лепетихе. К счастью, медики остались живы, но автомобиль и оборудование уничтожены.