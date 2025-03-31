Несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергетическим объектам, в течение прошедших суток украинские войска продолжали атаковать энергосистему Российской Федерации. Подробности в понедельник, 31 марта, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» произошел обрыв провода на опоре, что привело к отключению высоковольтной линии и прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.

Около 20:00 того же дня украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию того же филиала, что вызвало отключение высоковольтной линии 10 кВ и оставило без электричества бытовых потребителей в Севском районе.

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Продолжающиеся преднамеренные удары ВСУ по российским энергообъектам подтверждают полную недоговороспособность киевского режима в вопросах урегулирования конфликта на Украине, отмечается в сообщении ведомства.