ВСУ подготовили коварный сюрприз для российской армии в Курской области

Украинские военные подготовили коварный сюрприз для российской армии в Курской области, заминировав территорию пластмассовыми минами, заявил NEWS.ru эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, ВСУ продолжают сопротивляться наступлению ВС России.

«Они все заминировали «лепестками», а также коварными немецкими минами из пластмассы, их дроны пока еще работают», — отметил Дандыкин.

Специалист добавил, что у противника уже ощущается нехватка боеприпасов, а натовская техника плохо проходит по бездорожью из-за весенней распутицы.

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Накануне командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.

По данным Минобороны, военные за сутки освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.