Вооружённые силы Украины планируют повторить «курскую авантюру» в Херсонской области. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Цель операции — отвлечь российские силы от ключевых направлений на фронте.

Кнутов отметил, что наиболее вероятные места для таких действий — Херсонская или Запорожская область, где украинские войска пытаются форсировать Днепр.

Он пояснил: сейчас российские войска продвигаются по всей линии фронта — где-то быстрее, где-то медленнее. Украинская сторона попытается оттянуть силы от Константиновки и Покровско-Мирноградской агломерации. Для этого выгодно провести отвлекающую операцию — например, форсировать Днепр.

Создание даже небольшого плацдарма, по словам Кнутова, — важная задача для ВСУ. Он может использоваться в будущем как для наступления, так и для политического торга.

Эксперт напомнил ситуацию с Курской областью: несмотря на успехи российских войск на других участках, Украина продолжала бросать солдат, чтобы удержать захваченные территории РФ. Цель — использовать их в будущем для обмена, причём с преимуществом для Киева.

По мнению Кнутова, в Херсонской области преследуется та же идея: захватить плацдарм и использовать его либо для наступления, либо как козырь на переговорах, если наступление не удастся.