ВСУ обстреляли приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами

Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины, сообщил утром 5 октября в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями средней тяжести госпитализировали в Рыльскую ЦРБ.

При обстреле в разных частях города пострадали дома, хозпостройки, автомобили.

В городе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, работают сапёры.

По словам Старовойта, продолжается подомовой обход. Губернатор обещает помощь в ремонте поврежденного имущества.