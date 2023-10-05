Четверг, 5 октября, 2023
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ВСУ обстреляли приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами

7info
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Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины, сообщил утром 5 октября в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями средней тяжести госпитализировали в Рыльскую ЦРБ.

При обстреле в разных частях города пострадали дома, хозпостройки, автомобили.

В городе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, работают сапёры.

По словам Старовойта, продолжается подомовой обход. Губернатор обещает помощь в ремонте поврежденного имущества.

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