В российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины не смогли деблокировать боевые группы двух своих бригад, которые оказались в окружении на Харьковском направлении у Синельниково.

По данным РИА Новости, в окружении оказались части подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ. Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно. ВСУ «с потерями отошли на исходные позиции».

Ранее сообщалось, что в лесу возле Синельниково была заблокирована группа ВСУ численностью до роты (от 80 до 200 солдат), по которой наносились удары.

Ситуация на Харьковском направлении

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия продолжает бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области.

По его словам, российские войска почти полностью заблокировали Купянск и освободили около половины его территории. Этот город является ключевым узлом обороны ВСУ в восточной части региона. После его освобождения российские силы смогут продвигаться дальше на запад и соединить фронт с участком в Волчанске.