Понедельник, 10 июня, 2024

ВСУ начали применять «стати» дронов

Автор: 7info

Опубликовано

ВСУ начали использовать «стаи» дронов для контрбатарейной борьбы на купянском участке фронта. Об этом РИА Новости сообщил командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Саня-Саня».

«После того, как мы отрабатываем по огневой цели, поступает сообщение о вылете разведывательного дрона. Следом за ним отправляются 4-5 дронов-камикадзе. Это означает, что наш удар был точным и значимым, и на нас начинают охоту. Все меняется, прогресс не стоит на месте, и мы стараемся идти в ногу со временем. Наши ребята с постов воздушного наблюдения выезжают вместе с нами и уничтожают эти дроны», — рассказал артиллерист.

Ранее Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли урон формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, а также Серебрянка и Торское в ДНР.

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