ВСУ начали эвакуацию Славянска, ожидая наступления российской армии

Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские войска предвидят скорое наступление российской армии на Славянск и начали эвакуацию города. По его словам, взятие Славянска позволит России выйти на административные границы Донецкой Народной Республики.

«Приметы того, что Славянск начинают эвакуировать, говорят о том, что украинское военное руководство предвидит наступательный вал российской армии на этом направлении и хочет хоть какие-то манатки и шмотки забрать с собой, дабы они не достались российской армии. Успеют ли они это сделать? Вопрос, потому что темпы наступления такие, что могут не успеть даже забрать галоши», — отметил Баранец.

Он добавил, что российским войскам предстоят непростые задачи: Славянск и Краматорск — крупные промышленные центры с большим количеством зданий, заводов и фабрик. По мнению обозревателя, у этих городов два возможных сценария: затяжные и разрушительные бои либо уход украинских сил при осознании бесполезности сопротивления.

