ВСУ готовят для российских войск «линию дронов»

ВСУ разрабатывает так называемую «линию дронов», за которой будут закреплены пять подразделений БПЛА. Об этом написал в телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

По данным журналиста, руководить проектом будет глава Сухопутных войск ВСУ генерал Михаил Драпатый.

На данный момент известно, что «линия дронов» подразумевает под собой зону гарантированного поражения на глубину до 50 км от переднего края. Территория будет делиться на отдельные зоны. Первая из них — 5-10 километров, в ней планируется уничтожать «всё под ноль», чтобы не допустить продвижения российской пехоты.

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В следующей зоне — 1-15 километров — под удар попадут позиции артиллерии и транспортная инфраструктура. В остальных удары будут наноситься по тыловым объектам.

К исполнению задач привлечены наиболее опытные украинские подразделения БПЛА.