Украинские военные делают живой щит из двух тысяч захваченных жителей Курской области, заявил «АиФ» военный эксперт Александр Ивановский.

«Для бандитов они все заложники, которыми они будут прикрываться, когда российская армия заставит их отступать. В данном случае мирные граждане для бандеровцев — живой щит», — отметил собеседник издания.

Ивановский уточнил, что при выдавливании ВСУ с российской земли придется учитывать.

Эксперт добавил, что противник уже подписал себе смертельный приговор.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.