Украинские военные делают живой щит из двух тысяч захваченных жителей Курской области, заявил «АиФ» военный эксперт Александр Ивановский.
Ивановский уточнил, что при выдавливании ВСУ с российской земли придется учитывать.
Эксперт добавил, что противник уже подписал себе смертельный приговор.
Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.
Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.