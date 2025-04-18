ВСУ атаковали энергообъект в Рязанской области

Пресс-служба министерства обороны России рассказала об очередных атаках ВСУ на энергообъекты на территории РФ. Среди них оказался и объект под Рязанью.

Около двух часов ночи 17 апреля после атаки украинского БПЛА произошёл обрыв проводов и отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». В результате этого без электричества остались жители деревни Турлатово Рязанского района.

В сообщении министерства обороны отмечается, что киевский режим нанёс удар в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении атак энергообъектов на территории России и Украины. Мораторий действует в течение 30 дней с 18 марта.