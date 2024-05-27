ВСУ атаковали автостоянку в Грайвороне, пострадала женщина

В результате атаки ВСУ на автомобильную стоянку в центре города Грайворона пострадала женщина. Об этом 27 мая сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Враг использовал беспилотник самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница — у женщины сквозное ранение левой нижней конечности.

Помощь пострадавшей оказали представители территориальной самообороны, после чего на скорой раненую повезли в больницу № 2 города Белгорода.