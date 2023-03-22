Вступил в силу приговор взяточнице из администрации Кораблинского района

Собранные Кораблинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника одного из управлений администрации муниципального образования – Кораблинский муниципальный район. Она признана виновной в совершении 6 коррупционных преступлений: покушение на получение взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290) и получение взяток в значительном и крупном размерах (ч. 2, п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, в 2018 году обвиняемая, занимая должность начальника управления по экономическому развитию и торговли администрации МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области, в силу своего должностного положения способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для закупки администрацией муниципального образования квартир для детей-сирот. После заключения муниципальных контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств за квартиры, подозреваемая получала от них взятки. Общая сумма полученных обвиняемой в качестве взяток денежных средств, доказанная в ходе следствия, составила 539 тысяч рублей. Кроме того, установлен факт покушения обвиняемой на получение взятки в размере 208 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая пыталась воспрепятствовать объективному установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, в том числе воздействуя на свидетелей. Вину в инкриминируемых преступлениях она не признала.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденная лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 5 лет. Приговор суда вступил в законную силу.