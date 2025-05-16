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Фото: УФСБ России по Рязанской области
Происшествия

Вступил в силу приговор рязанцу за распространение вредоносных программ

Алексей Самохин

В законную силу вступил приговор Советского районного суда Рязани в отношении жителя региона, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Противоправная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства. 

В ходе следствия установлено, что обвиняемый использовал вредоносное программное обеспечение для обхода систем защиты компьютерной информации и получения несанкционированного доступа к информационной инфраструктуре Сибирского отделения РАН, а также других государственных учреждений.

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Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 273 УК РФ.  Приговор вступил в законную силу.

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