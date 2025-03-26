Встретил Победу в Австрии: рязанка рассказала фронтовую историю своего деда и показала его боевые награды

Онлайн-акция «Свидетели поры огневой» стартовала. Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

Публикуем ещё один материал, который мы получили в рамках акции в 2025 году. Его нам прислала внучка участника Великой Отечественной войны Михаила Осиповича Поветкина Юлия Поветкина, старший преподаватель кафедры английского языка и методики его преподавания РГУ имени С. А. Есенина. Юлия рассказал нам фронтовую историю Михаила Осиповича и показала его награды.

Рядовой Михаил Поветкин прошёл всю войну. Свой фронтовой путь он начал в мае 1942 года в составе 26-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады 1098 пушечного артиллерийского полка. При освобождении города Лиды в Белоруссии его тяжело ранило: пуля раздробила бедро и голень (осколки того снаряда Михаил Осипович носил в ноге всю оставшуюся жизнь). Но будучи раненым, он вынес из огня своего товарища – рядового Алмазова, истекающего кровью.

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После нескольких сложнейших операций, проведя в госпитале в Кунгуре не один месяц, Михаил Осипович был демобилизован, но снова вернулся на фронт, уже в составе войск обеспечения. Победу встретил в Австрии, а домой вернулся только в августе 1945 года. Награждён орденом Красной Звезды за взятие Вены, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями Жукова, «За победу над Германией» и девятью юбилейными медалями.

Вернувшись в родное село Батпак в Казахстане, Михаил Поветкин продолжил трудиться в «Заготзерно» и много работал, восстанавливая страну после войны. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение целинных и залежных земель». Ему присвоено звание «Ветеран труда», «Отличник уборки урожая Казахской ССР». В знак признания заслуг Михаила Осиповича Поветкина перед страной и перед обществом его портрет долго украшал областную доску почёта.

Михаил Осипович Поветкин прожил долгую жизнь – 92 года. У него осталось 10 внуков и 15 правнуков, живущих в разных уголках нашей страны: от Хабаровска до Рязани.

Примите участие в акции «Свидетели поры огневой». В период до 1 мая присылайте на почту svideteliporyognevoy@yandex.ru сопроводительный рассказ и фотографии ваших семейных реликвий, которые принадлежали или принадлежат участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.