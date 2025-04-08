Встреча с участниками СВО и их семьями пройдет в Рязани

В Доме общественных организаций в Рязани 11 апреля пройдет встреча участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече семьи и участники СВО смогут получить ответы на все интересующие их вопросы. Прояснить все вопросы помогут уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, специалисты регионального министерства территориальной политики, министерства труда и социальной защиты, здравоохранения, территориальных органов федеральных органов власти, прокуратуры, адвокатской и нотариальной палат, фонда «Защитники Отечества».

Встреча пройдет с 11:00 до 15:00 часов в Доме общественных организаций по адресу: г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 17. Предварительной записи на прием не требуется.