Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа: что известно о саммите

Алексей Самохин
Фото: www.kremlin.ru

15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Саммит пройдёт на Аляске, что, по словам Ушакова, «вполне логично», учитывая географическую близость региона к России. Об этом пишет ТАСС

Ключевые темы переговоров

Ожидается, что главной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Президенты сосредоточатся на обсуждении различных вариантов достижения мира.

Помимо этого, в повестке дня — экономические интересы России и США в Арктике. Как отметил Ушаков, в этом регионе «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов».

Подготовка и планы на будущее

В ближайшие дни Москва и Вашингтон займутся «активной, напряженной проработкой» всех деталей предстоящей встречи. Помощник президента РФ подчеркнул, что процесс подготовки будет непростым.

В Кремле также сообщили, что уже передали президенту США приглашение провести следующую встречу на российской территории.

«Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов – Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение Президенту США уже передано», — сообщил Ушаков.

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Российская армия выстроила огненную стену из дронов, чтобы добить ВСУ в «котле»

Вооружённым силам России удалось реализовать то, чего, несмотря на поддержку НАТО, не смогли добиться в Киеве: создать плотную «стену» из беспилотников, способную изолировать целые участки фронта.

Общество

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязани и области утром 9 августа

Угрозу атаки БПЛА в Рязани и области ввели 8 августа в 20:10. В 23:39 и 3:20 угроза сохранялась.
Новости мира

Трамп о Зеленском: Ему придется кое-что подписать

Своё мнение Трамп высказал на встрече с лидерами Армении и Азербайджана, подчеркнув, что, по его мнению, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят «видеть мир».
Новости России

ТАСС: ВСУ потеряли 60% личного состава при атаках в Сумской области

В результате огневого поражения, помимо потерь в живой силе, был уничтожен танк Т-64БВ и гаубица Д-20.
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Новости России

На Земле началась магнитная буря, сообщили учёные ночью 9 августа

После начала магнитной бури можно было наблюдать в России полярные сияния на широтах выше 58 градусов.
Интересное

Народные приметы на 9 августа, день святого Пантелеймона целителя

В субботу, 9 августа 2025 года, православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона, которого называют Целителем. Он считается покровителем врачей, пациентов и военных.
Общество

Из-за аварии в Рязани без воды остались 32,5 тысячи человек

Из-за аварии в Дашково-Песочне без воды остались 114 многоквартирных домов, в которых проживает 32,5 тысячи человек. 
Интересное

Лунный посевной календарь на 9 августа: что можно и нельзя делать в саду

Лунный посевной календарь — отличный помощник для тех, кто хочет собрать богатый урожай. Он учитывает влияние Луны на растения и подсказывает, когда лучше работать на участке, а когда — дать земле отдохнуть. 