15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Саммит пройдёт на Аляске, что, по словам Ушакова, «вполне логично», учитывая географическую близость региона к России. Об этом пишет ТАСС.

Ключевые темы переговоров

Ожидается, что главной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Президенты сосредоточатся на обсуждении различных вариантов достижения мира.

Помимо этого, в повестке дня — экономические интересы России и США в Арктике. Как отметил Ушаков, в этом регионе «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов».

Подготовка и планы на будущее

В ближайшие дни Москва и Вашингтон займутся «активной, напряженной проработкой» всех деталей предстоящей встречи. Помощник президента РФ подчеркнул, что процесс подготовки будет непростым.

В Кремле также сообщили, что уже передали президенту США приглашение провести следующую встречу на российской территории.