Вспышки на Солнце: число резко возросло, возможны магнитные бури

За последние четыре дня на Солнце зарегистрировано более 50 вспышек, включая одно мощное событие класса X и 11 вспышек среднего уровня M. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии.

Главное событие — вспышка X-класса, произошедшая 28 марта в 18:21 по московскому времени. Она сопровождалась выбросом плазмы, но поток ушел в сторону от Земли.

Число активных областей увеличивается сразу в обоих полушариях Солнца. Самая мощная серия вспышек сейчас наблюдается в южном полушарии — в активной области № 4048. Этот регион движется в сторону Земли и с каждым днем становится все более значимым фактором.

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Когда возможны геомагнитные возмущения?

Пока влияние на Землю ограничено, так как вспышки происходят на значительном удалении. Но уже со 2 апреля вспышки в центре № 4048 начнут учитывать в прогнозах, возможны первые предупреждения о магнитных бурях.

В ближайшие дни ситуация может резко измениться — ученые продолжают наблюдение.

На данный момент солнечный ветер остается спокойным, но активность на Солнце остается высокой и динамичной. Новые данные о возможных магнитных бурях появятся в ближайшие сутки.

По данным прогноза для Рязани, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрофизики ИКИ и ИСЗФ, в апреле жителей планеты ожидает несколько периодов повышенной солнечной активности, которые выльются в магнитные бури.