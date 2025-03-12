Вспышка вируса Коксаки: как проявляется и что делать родителям

По всей стране участились проверки детсадов из-за вируса Коксаки. Данное инфекционное заболевание вызывает лихорадку и сыпь у детей. О том, как вирус оказался в России и какие меры помогут защитить детей от заражения, рассказывает издание «The Voice».

Вирус Коксаки — это энтеровирус, который особенно часто поражает детей младше 15 лет. Он передается воздушно-капельным путем и через контактные поверхности. Как правило, болезнь начинается с высокой температуры, боли в горле и слабости. На второй-третий день к этим симптомам может добавиться болезненная сыпь на руках, ногах и во рту.

Как передается инфекция?

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В большинстве случаев заразиться вирусом Коксаки можно через контакт с больным. Чаще всего инфекция передаётся в закрытых пространствах, где происходит тесное общение детей, как в детских садах и школах. По словам вирусологов, инкубационный период составляет от 4 до 14 дней, поэтому первые признаки могут появиться уже дома после возвращения из путешествия или после контакта с больными детьми.

Что делать, если ребенок заразился вирусом Коксаки?

Если у ребёнка появились признаки инфекции, стоит незамедлительно обратиться к врачу для точного диагноза. Вирусные инфекции могут напоминать ОРВИ или обычную простуду. Помните, самостоятельное лечение может быть опасным для здоровья ребенка.

Бессимптомное проявление вируса.

Болезнь может проявляться с разной степенью тяжести, это зависит от вируса А или Б. Роспотребнадзор отмечает, что примерно в половине случаев вирус проходит бессимптомно, что может затруднить его выявление. Однако именно бессимптомные носители становятся основными переносчиками инфекции, поэтому тщательная профилактика имеет ключевое значение.

Меры профилактики.

Эксперты советуют родителям придерживаться простых мер профилактики, чтобы сократить риск распространения инфекции. Рекомендуется часто мыть руки с мылом, особенно после контактов с другими людьми. Нужно избегать питья некипячёной воды. Нужно по возможности ограничить контакт с людьми, у которых уже проявились симптомы заболевания.

Роспотребнадзор подчеркивает важность процедур, которые включают проверку здоровья детей при приходе в учебное заведение. По словам представителей ведомства, этот подход особенно актуален в весенний период, когда традиционно растёт уровень заболеваемости ОРВИ и другими инфекциями.