Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе, семье и своей мечте

Накануне 8 марта 7info публикует рассказ о женщине, которая работает в непростой, но очень нужной на строительной площадке профессии. Крановщица Анаида Езерская — не только суперпрофессионал своего дела. Ещё она счастливая жена, мама, бабушка и позитивный человек.
Свой трудовой путь Анаида Езерская начинала в Луганске. Вспоминает, что в первые рабочие дни очень старалась, но не всё получалось. Как-то, сидя в кабине крана, поняла, что техника её не слушается. От досады расплакалась, спустилась вниз и даже подумывала об увольнении.
Крановщицей Анаида Григорьевна работает больше 30 лет! Признаётся, что лучше подъёмного крана для неё может быть только новый, ещё не освоенный кран.
В рабочей кабине, где приходится проводить по 8 часов в день, Анаида Григорьевна старается создать уют. К весне решила украсить её искусственными цветами. Сменщики-мужчины из «Зелёного сада» совсем не против этих милых мелочей.
На стройке крановщица познакомилась со своим мужем Русланом Васильевичем. В их крепкой семье выросли двое детей, сейчас подрастают трое внуков. Все они гордятся своей мамой и бабушкой, которая для них настоящий пример. Шутка ли, взобраться по ступенькам на стометровый кран и отработать восьмичасовую смену!
Получается, зарядка перед сменой…
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