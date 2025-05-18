Всё в огне: российские «Герани» мощно ударили по аэродрому ВСУ

В ночь на воскресенье, 18 мая, российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в населённом пункте Васильков Киевской области.

По информации телеграм-канала «Изнанка», налёт с использованием БПЛА «Герань» длился несколько часов. После него начались крупные пожары.

— Благодаря спутникам NASA мы узнаём, что сильнейший пожар после прилётов возник точно на площадке стоянки авиационной техники ВСУ (фото авиабазы на скрине от 24.04.2025 г.). Местные жители уже несколько часов пишут о сильном пожаре в районе, — пишет автор поста.

Канал напоминает: в прошлом году именно этот аэродром назывался в качестве места базирования западных самолётов F-16. Автор поста предполагает, что скоро появятся сообщения о падении вражеских самолётов во время полётов. Писать о том, что боевую технику уничтожили на земле, украинские источники вряд ли будут.