Аналитик Алан Уотсон в социальной сети X (ранее Twitter) предупредил о создании Западом новых угроз для России сразу в нескольких регионах. Он считает, что текущий конфликт не закончится в 2025 году, поскольку вокруг России нарастает геополитическая напряжённость. Об этом пишет РИА Новости.

Уотсон перечислил регионы, где, по его мнению, происходит эскалация активности, направленной против Москвы:

Арктика

Балтийское и Чёрное моря

Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия)

Молдавия (отмечено прибытие войск НАТО)

Румыния (НАТО строит крупную авиабазу).

«Россия знает, что война только началась», — написал аналитик.

Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет расширение инициатив необходимостью «сдерживания агрессии». Москва, в свою очередь, не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

В МИД России заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но только при условии, что он будет вестись на равноправной основе, и что Запад откажется от курса на милитаризацию континента.