Всероссийский фестиваль «Наука 0+» проходит в Рязани

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина проходит Всероссийский фестиваль «Наука 0+». Это мероприятие организовано в рамках Десятилетия науки и техники и направлено на поддержку молодежи и детей. Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов приветствовал участников от имени Губернатора Павла Малкова.

Фестиваль ежегодно проводится Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Российской академией наук и охватывает более 400 площадок в России и за рубежом. В этом году участниками стали более 500 школьников и студентов из разных регионов. Главной площадкой фестиваля в Рязанской области стал РГУ имени С.А. Есенина, где мероприятие проходит уже в десятый раз.

На открытии фестиваля присутствовали ректор РГУ Дмитрий Боков, заместитель министра образования региона Лидия Родина и представители Рязанской областной Думы и администрации Рязани.

Артем Бранов подчеркнул важность поддержки одаренной молодежи, особенно тех, кто интересуется наукой. Он выразил благодарность руководству РГУ за организацию фестиваля и отметил, что в Рязанской области уделяется особое внимание развитию научных способностей у детей и подростков.

«Уверен, что вам здесь будет очень интересно. Вы сможете пообщаться с выдающимися учеными, с представителями компаний, которые занимаются наукой и развивают ее», – сказал Артем Бранов.

Он также добавил, что предприятия, участвующие в фестивале, заинтересованы в привлечении молодых специалистов. Фестиваль предоставляет участникам возможность узнать больше о работе этих компаний и понять, какие кадры им нужны.

Мероприятие продлится два дня – 10 и 11 октября. На территории университета будут работать около 60 тематических площадок, организованных кафедрами и лабораториями РГУ, РязГМУ, Рязанского филиала Московского политехнического университета, а также фармацевтическими и промышленными предприятиями и другими организациями.

Возрастное ограничение 0+.