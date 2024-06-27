Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» в Рязанской области

«Футбол в школе» – проект Российского футбольного союза по привлечению детей и подростков к занятиям самым популярным на планете видом спорта. В Рязанской области проект РФС с каждым годом набирает обороты. В завершившемся учебном году участие в нем приняли уже 30 общеобразовательных заведений региона, что на девятнадцать больше, чем годом ранее. А сколько было ярких встреч со звездами футбола, сколько состоялось захватывающих конкурсов и развивающих викторин – и не сосчитать. Мастер-классы для школьников проводили не только заслуженные тренеры, но и игроки профессиональных клубов – мужского ФК «Рязань» и женского «Рязань-ВДВ». Дети с удовольствием посещали матчи с участием местных команд, принимающих участие в чемпионате России. Они не только поддерживали своих любимцев с трибун, но и общались с ними вживую, задавали интересующие вопросы.

И вот пришло время подвести итоги проделанной работы. В первую очередь хочется отметить сами школы, учащиеся и педагоги которых с азартом выполняли поставленные перед ними задания, принимали самое активное участие в Фестивале. По итогам года Щетининский филиал Михайловской СОШ № 1 и Лесновская СОШ с успехом провели все 19 мероприятий.

«Вот так на мажорной ноте мы завершили и второй год участия рязанских школ в проекте «Футбол в школе», – отметила министр образования Рязанской области Ольга Сергеевна Щетинкина. – Подведены итоги, намечены планы на будущее. Благодаря участию в проекте наши дети смогли раскрыть в себе новые таланты. Кто-то отлично рисует, у кого-то «проснулся» талант комментатора, а кто-то просто записался в футбольную секцию. Нам нужна здоровая нация. И в нашем регионе проект успешно реализуется в этом направлении. Благодарю Российский футбольный союз за предоставленную возможность раскрыть нашим школьникам свой потенциал».

Приятно отметить, что второй год подряд по итогам конкурса «Магнит футбола» рязанские педагоги вошли в топ-11 лучших учителей России. В Шилове были проведены региональные соревнования Школьной футбольной лиги (ШФЛ) среди юношеских команд 2011-2013 годов рождения, где удача сопутствовала хозяевам. В г. Кораблино за победу боролись учащиеся 2012-2013 г.р., по ее результатам Ряжская СШ № 4 будет представлять регион во всероссийских соревнованиях.

«В Рязанской области футболом занимаются более 48 тысяч жителей, – подчеркнул министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Викторович Фролов. – Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и поддержки главы региона мы создаем условия для развития этого вида спорта, открываем отделения по виду спорта «футбол» во вновь создаваемых спортивных комплексах, укрепляем материально-техническую базу учреждений, модернизируем футбольные поля. За период реализации проекта новые футбольные поля с искусственным покрытием появились в городах Рыбное и Ряжск. Новое покрытие футбольного поля, соответствующее всем требованиям РФС, приобрел центральный стадион города «Спартак» – домашняя площадка профессиональных мужского и женского футбольных клубов. В прошлом году большим толчком для развития футбола стал ввод в эксплуатацию крупного объекта – крытого футбольного манежа в Рязани.

Проект РФС «Футбол в школе» приобщает детей к активному образу жизни через занятия самым популярным видом спорта – футболом, который доступен для всех возрастов и социальных слоев населения. Он помогает детям развиваться физически и социально, формирует интерес к спорту и здоровому образу жизни. В рамках проекта мастер-классы проводят спортсмены профессиональных клубов, которые делятся с ребятами секретами игры, что также положительно способствует передачи опыта профессиональных футболистов юному поколению.

Рязанская области принимает участие в проекте второй год. За это время число школ-участников возросло с 11 до 30. И мы планируем продолжить эту позитивную тенденцию».

Школы, которые принимают участие в этом замечательном проекте, уже успели стать «меккой» футбольной жизни в своих районах и вызывают вполне объяснимую зависть у тех, кто в него еще не вовлечен. Но это лишь дело времени – уже в следующем 2024-2025 учебном году нашу дружную семью ожидает заметное пополнение.

«В завершившемся учебном году к проекту присоединились еще 19 школ Рязанской области, – поведал региональный куратор проекта «Футбол в школе» Александр Викторович Корнеев. – За прошедшее время педагогами всех 30 образовательных учреждений была проделана громадная работа, за что мы им крайне благодарны. Все учителя проекта выполнили свою «миссию» в полном объеме, что очень отрадно. Хочется отметить полное взаимодействие на протяжении всего учебного года с Министерством образования Рязанской области и Министерством физической культуры и спорта Рязанской области, а также с нашими профессиональными клубами ФК «Рязань» и ЖФК «Рязань-ВДВ». Когда на открытом уроке футбола видишь горящие глаза ребят и девчат, то ясно понимаешь, что РФС не зря продвигает этот важный проект на территории нашей необъятной Родины. Хочется жить и творить, когда награждаешь детей за их труд. В новом учебном году к нам присоединятся 7 новых школ, в результате чего в проекте будут представлены практически все муниципальные образования нашего региона».

Столь слаженная и плодотворная работа, наверное, была бы невозможна без помощи и поддержки наших верных друзей. Хочется отметить ведущего эксперта министерства физической культуры и спорта Наталью Викторовну Кремневу, которая регулярно поставляла информацию СМИ о достижениях наших участников, благодаря чему РФС отметил Рязанскую область в плане освещения проекта «Футбол в школе». Также слова благодарности хочется сказать в адрес начальника отдела дополнительного образования и работы с одаренными детьми министерства образования Татьяны Ивановны Карташовой, которая всячески помогала в развитии проекта в регионе. В течение года с каждым педагогом и днем, и ночью на связи был региональный куратор проекта «Футбол в школе» Александр Викторович Корнеев, благодаря чему своевременно удавалось решать множество важных вопросов. Громадное спасибо всем, кто внес свою частичку в проект!!!

Юрий Матыцин