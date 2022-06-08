Всероссийская акция «Цирк детям села» прошла в Шиловском районе

В День защиты детей Росгосцирк запустил ежегодную Всероссийскую акцию «Цирк – детям села», благодаря которой юные жители отдалённых сёл и деревень смогут увидеть цирковые представления и познакомиться с артистами.Акция стартует в День защиты детей и продлится до конца лета в цирках. За это время цирки страны проведут серию выездных мероприятий в отдалённые районы России – дети смогут посмотреть цирковой спектакль буквально рядом с домом.

8 июня сотрудники Рязанского госцирка и артисты программы Гия Эрадзе «Песчаная сказка» подарили такую возможность детям из Лесновского поселения Шиловского района Рязанской области, организовав благотворительное цирковое представление, на котором присутствовало более 500 детей.

Заслуженный артист России Гия Эрадзе обладатель множества высших наград российских, европейских и мировых цирковых конкурсов, а так же является обладателем самой главной цирковой награды мира – «Золотого клоуна» Международного фестиваля в Монте – Карло и артисты его программ с удовольствием поддерживают и присоединяются подобным мероприятиям.

На представлении дети смогли почувствовать взрывную энергетику номера «Жонглерская семья» под руководством Александра Чугунова, искрометную клоунаду Константина Асташова, увидеть современный эстрадный балет и познакомиться с дрессированными собачками под руководством Екатерины Запашной. Не смогли оставить зрителей равнодушными эквилибристы на тростях- номер «Свеча» Татьяны Беловой, акробаты на джамперах под руководством Игоря Лопатина и «Ренские колеса» под руководством Александра Яценко. В мероприятии также приняли участие юные гимнастки из Рязани, ученицы студии Mint Dance School.

Мероприятие стало возможным при поддержке регионального отделения партии Единая Россия, благотворительного фонда «Забота» и председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина.

В 2021 году программа «Цирк – детям села» охватила более 300 районных центров и сёл по всей стране. В акции приняли участие 35 000 человек.