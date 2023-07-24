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Всемирный день гепатита

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Изображение от Freepik

Всемирный день гепатита берет начало своей истории начиная с 2008 года. Впервые этот день отметили по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитами 28 июля 2008 года. А с 2011 года уже Всемирная Организация Здравоохранения внесла этот день в свой календарь. Дата проведения Международного дня гепатита выбрана не случайно — это день, когда родился американский врач, которой открыл вирус гепатит В, а также стал лауреатом Нобелевской премии. Имя этого врача — Барух Самюэль Блумберг. Символом данного дня принято считать три мудрые обезьяны, а девизом — «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу».

Привлечение внимания общества к данному заболеванию — вот главная цель и задача данного дня. В этот день Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует всем работникам здравоохранения разных стран проводить различные акции, повышая осведомленность простых граждан о вирусных гепатитах, проводить диагностику, вакцинацию, а также проводить просветительские беседы на тему профилактики гепатитов.

Вирусный гепатит представляет собой инфекционное заболевание, которое вызывается различными вирусами, а также при котором поражается печень. В настоящее время известно пять видов вирусов гепатита, которые в той или иной степени несут опасность человечеству: А, В, С, D, Е. Заражение вирусными гепатитами происходит различными способами: вирусы гепатитов А и Е преимущественно передаются через загрязненные продукты, через загрязненную воду, грязные руки. Вирусы гепатитов В, С, D передаются через кровь, при половом контакте, от матери ребенку. Также заражение может произойти при переливании крови, если были нарушения в заготовке и хранении крови и ее компонентов.

Распространению заболевания способствует тот факт, что в большинстве случаев болезнь может протекать длительное время бессимптомно и скрытно. А хроническое течение гепатита без надлежащего лечения может привести к развитию цирроза или даже раку печени. Поэтому, наиболее эффективной профилактикой при гепатитах А и В является вакцинация, против гепатита С вакцины нет, а также не стоит забывать о простых правилах личной гигиены.

Повышение осведомленности о гепатитах и мерах их профилактики среди населения позволят сохранить здоровье не только отдельно взятой страны, но и здоровье населения всего мира.

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Алёна Андреевна Романова.

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