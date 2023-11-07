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Всем рязанским молодожёнам будут выдавать подарок в загсе

7info
Изображение от freepic.diller на Freepik

Всем рязанским молодожёнам будут выдавать подарок в загсе, сообщает ЦУР Рязанской области. 

С ноября жители региона, заключившие брак, получат сертификаты. По ним супруги смогут бесплатно пройти обследование у репродуктолога и посетить тренинги по бесконфликтной семейной жизни.

Заявление на такой сертификат подавать не нужно. В ноябре и декабре их будут вручать в загсе. А с 2024 года документ автоматически будет загружаться в электронном виде через приложение «Открытый регион 62».

Эту меру поддержки ввело министерство труда и соцзащиты по поручению главы региона.

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