Всем рязанским молодожёнам будут выдавать подарок в загсе, сообщает ЦУР Рязанской области.

С ноября жители региона, заключившие брак, получат сертификаты. По ним супруги смогут бесплатно пройти обследование у репродуктолога и посетить тренинги по бесконфликтной семейной жизни.

Заявление на такой сертификат подавать не нужно. В ноябре и декабре их будут вручать в загсе. А с 2024 года документ автоматически будет загружаться в электронном виде через приложение «Открытый регион 62».

Эту меру поддержки ввело министерство труда и соцзащиты по поручению главы региона.