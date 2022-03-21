Всем детям-инвалидам хотят давать бесплатные путевки в санатории

Детям-инвалидам предлагают давать бесплатные путевки в санатории вне зависимости от заболевания. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий», поехать в санаторий могут только дети с такими заболеваниями, как астма, желчнокаменная болезнь, болезни опорно-двигательной системы.

Однако дети-инвалиды с ментальной инвалидностью не входят в перечень, по которым показано курортное лечение.

— В настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т.д.), имеющие сопутствующее заболевание, например, ту же астму, не имеют право на такое лечение, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе также подчеркивается, что астма в данном случае у таких детей классифицируется не как основное, а как сопутствующее заболевание.

— Следует отметить, что сопутствующие заболевания у детей с ментальной инвалидностью усугубляют эффект ограничения их жизнедеятельности, в связи с чем такие дети крайне нуждаются в санаторно-курортном лечении, — отмечают авторы.

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Поэтому они предлагают внести изменения в ст. 6.2 закона «О государственной социальной помощи», чтобы такие дети-инвалиды могли получать путевки в санатории не только по основным, но и по сопутствующим заболеваниям.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, дополнительных средств на эти цели не потребуется.

Как объяснил «Известиям» один из инициаторов документа Сергей Леонов, все дети-инвалиды — федеральные льготники, которым положены путевки в санатории за счет фонда социального страхования.

— Соответственно, денег дополнительных не понадобится, просто эти дети станут в общую очередь на ожидание санаторно-курортного лечения, то есть по факту больше денег не нужно будет, — пояснил депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Лечат на юг: детям-инвалидам уточнят условия выдачи путевок в санатории