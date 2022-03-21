Всем детям-инвалидам хотят давать бесплатные путевки в санатории

Детям-инвалидам предлагают давать бесплатные путевки в санатории вне зависимости от заболевания. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий», поехать в санаторий могут только дети с такими заболеваниями, как астма, желчнокаменная болезнь, болезни опорно-двигательной системы.
Однако дети-инвалиды с ментальной инвалидностью не входят в перечень, по которым показано курортное лечение.
В документе также подчеркивается, что астма в данном случае у таких детей классифицируется не как основное, а как сопутствующее заболевание.
Поэтому они предлагают внести изменения в ст. 6.2 закона «О государственной социальной помощи», чтобы такие дети-инвалиды могли получать путевки в санатории не только по основным, но и по сопутствующим заболеваниям.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, дополнительных средств на эти цели не потребуется.
Как объяснил «Известиям» один из инициаторов документа Сергей Леонов, все дети-инвалиды — федеральные льготники, которым положены путевки в санатории за счет фонда социального страхования.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Лечат на юг: детям-инвалидам уточнят условия выдачи путевок в санатории