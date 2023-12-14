Четверг, 14 декабря, 2023
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Все вопросы рязанцев, поступившие на прямую линию с Путиным, будут проработаны

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Фото: правительство Рязанской области
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Все вопросы, которые жители Рязанской области задали во время прямой линии с президентом РФ, будут проработаны. Об этом написал губернатор Павел Малков на своей страничке ВКонтакте.

На горячую линию поступили миллионы вопросов со всей страны. Мы обязательно проработаем все вопросы, которые пришли из Рязанской области. Все обращения берем в работу,

подчеркнул Малков.

Также глава региона отметил, что Рязанская область придерживается всех стратегических задач, которые поставил Путин. Так, по итогам года в регионе ожидается рост промышленного производства на 7%.

Также в Рязанской области действует целый комплекс мер для поддержки участников СВО и их семей. Малков отметил, что поручил установить региональные выплаты по ранению, в том числе для бойцов ЧВК.

Большая работа, по словам губернатора, ведется и для развития первичного звена здравоохранения.

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