Среда, 8 октября, 2025
14.5 C
Рязань
Общество

Все учреждения социальной сферы в Рязани подключены к отоплению

Анастасия Мериакри
Image by Freepik

Все учреждения социальной сферы в Рязани подключены к отоплению. Об этом глава администрации города Виталий Артёмов сообщил на еженедельном заседании Правительства, докладывая Губернатору Рязанской области Павлу Малкову о пуске отопления в объекты социальной сферы и МКД.

«По данным на сегодняшний день все учреждения социальной сферы к отоплению подключены. Что касается жилых домов, то сейчас не подключено 39 домов. Капремонт теплотрасс и по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», и по списанию 2/3 задолженности по бюджетным кредитам в металле завершен, изоляция сделана. На Великанова отопление включили. На Ленинского Комсомола и 2-й Железнодорожной запускаем отопление сегодня и завтра. В течение двух дней планируем подключить отопление во всех оставшихся домах», – сказал Виталий Артёмов.

Глава администрации также отметил, что Фонд капремонта планирует свои дома запустить сегодня. В ходе пуска отопления возникают повреждения на внутридомовых сетях. Там сейчас работают управляющие компании. Также есть повреждения теплотрасс между домами, работает РМПТС. Запуск 112 домов без управляющих компаний, а также 100 домов от ГУЖК Советского района ведет муниципальное предприятие «Аварийно-ремонтная служба».

В этом году отремонтировано 28 км теплосетей, в прошлом было 22 км. Деньги по программам «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и за счет списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам были доведены поздно. По Великанова и Ленинского Комсомола только в начале сентября. Тем не менее администрация города Рязани пошла на риск, чтобы отремонтировать как можно больше теплотрасс.

«В этом году темп пуска отопления на 30% выше, чем в прошлом году. Были у нас в первые дни некоторые проблемы по взаимодействию с управляющими компаниями, но за 10 дней пуск отопления в городе Рязани будет выполнен», – сообщил Виталий Артёмов.

Что касается начисления платы за отопление. Собственникам и пользователям помещений домов, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, произведено начисление по установленным нормативам за 29 и 30 сентября. Также 1 октября произведено начисление платы за отопление в октябре. После завершения пусковых операций будет определена дата начала отопительного сезона для каждого дома.

Дата подачи тепла фиксируется двусторонним актом с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС произведет перерасчет начислений на фактическую дату начала подачи отопления. Заявления гражданам направлять не надо. Перерасчеты будут выполнены автоматически.

