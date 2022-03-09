-9.8 C
Рязань
Среда, 9 марта, 2022

Все школы и детские сады Рязанской области вышли с карантина

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Все школы и детские сады Рязанской области вышли с карантина

7info

Во всех школах и детских садах Рязанской области отменены карантинные мероприятия, сообщила оперативная группа регионального правительства.

- Реклама -

Образовательный процесс проходит в школах, детских садах, вузах региона. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяПункты КВЦ в Рязани прекратили приём платежей за газ
Комментарии для сайта Cackle
spot_img