Все семьи Рязанской области получат единовременную выплату по рождению ребенка

В Рязанской области единовременная выплата по рождению ребенка получат все женщины вне зависимости от места рождения ребенка. Соответствующие изменения приняли депутаты областной Думы на заседании 26 февраля.

В 2024 году было зарегистрировано 6427 детей, из них 117 — за пределами области. Родители, рожавшие вне области, выплату не получили.

Пособие в 20 тысяч рублей предоставляется всем семьям. При этом женщина в возрасте до 25 лет, родившая первого ребенка, может получить 50 тысяч рублей.

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Изменения внесены в региональный закон «Об установлении единовременной выплаты при рождении ребёнка и приостановлении действия статьи 9 Закона «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». Зарегистрирован ребенок по-прежнему должен быть на территории области.