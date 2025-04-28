Все попадём в рай: учёный рассказал, что ждать Земле от «звезды-зомби»

Астрономы предупредили о «звезде-зомби», которая может представлять угрозу для всего живого на Земле. Этот объект, прозванный мёртвой звездой, движется к галактике Млечный путь со скоростью более 180 000 километров в час. Его траектория заставила ученых беспокоиться за судьбу Солнечной системы, пишет «Вечерняя Москва».

«Звезда-зомби» или мёртвая звезда

Нейтронная звезда магнетар, известная как SGR 0501+4516, была обнаружена с помощью телескопа «Хаббл». Нейтронные звёзды — это останки погибших светил, которые по массе сравнимы с Солнцем, но при этом по размеру напоминают небольшие планеты. Они считаются самыми плотными из всех известных космических объектов.

По данным специалистов NASA, магнетар обладает чрезвычайно сильным магнитным полем. Его обнаружили ещё в 2008 году на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Земли. Новые исследования показали, что звезда движется к Млечному пути гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

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Магнитное поле магнетара в 100 триллионов раз мощнее магнитного поля Земли.

— Если бы человек оказался на расстоянии 600 миль (примерно 965 км) от магнетара, он бы попал под воздействие разрушительного «луча смерти», который разрывает атомы на части, — пояснили исследователи.

Есть ли реальный риск столкновения

Объекты, находящиеся за пределами Солнечной системы и Млечного пути, трудно точно отслеживать и предсказывать их траектории. Поэтому учёные могут лишь предполагать, насколько велика вероятность, что комета, метеорит или магнетар приблизятся к Земле, рассказал ведущий научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Александр Жигалин.

— Некоторая вероятность столкновения существует, но оценить её очень трудно. На данный момент она крайне мала, но не равна нулю. Если же вдруг звезда действительно столкнётся с Землёй при такой скорости, нас всех ждёт прямая дорога в рай, — отметил эксперт.

При этом учёный успокоил: пока магнетар не пересёк нашу галактику, непосредственной угрозы для человечества нет.

— Земля находится на окраине Млечного пути, поэтому она более подвержена встречам с кометами, метеоритами и другими небесными телами. Но пока что звезда не представляет угрозы для галактики в целом. Пострадать могут отдельные планеты, если магнетар всё-таки пересечёт Млечный путь, — пояснил Жигалин.

Учёный добавил, что к Земле постоянно приближаются различные объекты из других галактик. Хотя наша планета и имеет следы прошлых столкновений, например, в районе Мексиканского залива, серьёзных последствий в настоящее время избежать удаётся.