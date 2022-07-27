Все пляжи в Сочи открыты для купания с утра, волнения моря минимальное – власти

Сочинские пляжи доступны для купания с утра среды, шторма в море нет, в случае ухудшения погодных условий они будут закрыты вновь, сообщает пресс-служба администрации города.

На территории Сочи действует штормовое предупреждения по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозу, ливни, град. В ночь на 27 июля прошли сильные дожди, подтопив 10 придомовых территорий, четыре подвала в административных зданиях многоквартирных домов.

«Сегодня в 8 утра в Сочи открылись все пляжи, волнение моря минимальное. В случае ухудшения погодных условий купание будет ограничено, выставлены информационные аншлаги», — отмечается в сообщении.

В настоящее время дожди на курорте прекратились.

В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, повредили 28 домов. По данным регионального СК РФ, из-за сильных дождей на улице Донской погибла женщина.