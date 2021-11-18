«Все очень плохо»: тульские ТЦ попросили отменить QR-коды из-за «злости народа»

Представители торговых центров Тульской области попросили временно отменить QR-коды из-за колоссальных убытков, пишут Тульские новости.

Предприниматели утверждает, что в ТЦ перестали ходить даже вакцинированные посетители с кодами. В итоге у многих арендаторов выручка почти нет выручки.

«Выручка упала, арендаторы воют, все очень плохо», — заявили бизнесмены.

Они объясняют это тем, что туляки нередко не хотят лишний раз предъявлять паспорт, поскольку это создает негативный настрой, что в итоге снижает трафик.

«А очереди в МФЦ и поликлиниках никого не смущают? Народ злой, а люди теряют бизнес. К новому году многие будут вынуждены закрыться», – пояснили предприниматели.

Тульским властям предложили на время снять жесткие меры и ввести обязательные код с начала февраля.

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