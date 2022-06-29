Все налоги россияне смогут платить одним платежом

Закон о едином налоговом счёте налогоплательщика, который позволит уплачивать все налоги одним платежом, приняла Госдума.

Документ вступит в действие с 1 января 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.

Закон упростит порядок уплаты налогов и других платежей и сократит время оформления документов. Также нововведение исключит наличие у гражданина одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, все налоговые обязательства можно будет оплатить одним платежом. Нужно лишь указать сумму каждого налога и ИНН.

Уплата налога на профессиональный доход и сборов за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов будет возможна отдельно, а не в составе единого налогового платежа.

Документ также уточняет основания взыскания задолженности с организаций и ИП в судебном порядке.